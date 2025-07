L’Assemblée nationale en France a approuvé lundi 7 juillet, à l’unanimité, un projet de loi qui autorise la restitution du Djidji Ayôkwé, tambour parleur sacré du peuple Atchan de la Côte d’Ivoire, à la satisfaction du gouvernement d’Abidjan.

Dans un communiqué, le ministère ivoirien de la Culture dit se réjouir de ce «vote historique (…) qui fait suite à celui du Sénat le 28 avril 2025, et qui vient consacrer une volonté politique conjointe des Présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron de redéfinir les fondements de la conservation et de la restitution des biens culturels aux pays africains ».

Les deux chefs d’Etat avaient acté la restitution du tambour parleur en 2021, a souligné, entre autres, la ministre française de la Culture, Rachida Dati, lors de son intervention à l’Assemblée nationale, avant le vote, ajoutant que « depuis, un travail partenarial a été engagé pour que ce tambour puisse retrouver son pays d’origine».

L’adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale française parachève, d’après Abidjan, « un long processus diplomatique et culturel, impulsé et mené avec détermination » depuis 2019, par le Chef de l’État Ouattara qui se serait personnellement investi dans le processus de restitution de ce bien culturel spolié en 1916 par l’armée coloniale. La ministre ivoirienne de la Culture, Françoise Remarck, se serait également impliquée dans les négociations.

Pour Abidjan, le retour du tambour parleur Djidji Ayôkwè en Côte d’Ivoire, « s’intègre dans une vision plus large, celle d’une réappropriation culturelle qui se traduit entre autres, par la réhabilitation du musée des Civilisations de Côte d’Ivoire et un partenariat scientifique avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac. »