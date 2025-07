Le Conseil exécutif des États membres de l’Union africaine (UA) tiendra sa 47e session ordinaire du 10 au 10 juillet à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, sous le thème de l’année « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine grâce aux réparations».

La cérémonie d’ouverture de cette réunion organisée par la Commission de l’Union africaine (CUA) en collaboration avec le pays hôte, débutera par des déclarations du Président de la Commission, du Ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et celle du Ministre angolais des Affaires étrangères et Président en exercice du Conseil exécutif de l’UA.

Les débats de cette session, précise un communiqué de l’organisation panafricaine, porteront sur l’accélération du processus d’intégration en Afrique et sur le rapport et la matrice de répartition des tâches entre l’UA, les Communautés économiques régionales (CER) et les États membres pour les secteurs restants.

L’examen des rapports sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre du thème de l’Année 2025 de l’UA, sont également au menu des discussions de cette rencontre.

la 47e session ordinaire du Conseil exécutif s’inscrit dans le cadre de la 7e Réunion de coordination semestrielle (MYCM) de l’UA, des CER et des Mécanismes régionaux (MR), prévue du 10 au 13 juillet à Malabo.

La Réunion assemblera les membres du Bureau de l’UA, les chefs des CER, de hauts responsables de la CUA, des organes spécialisés de l’UA et des partenaires institutionnels, afin de promouvoir la coordination et l’intégration continentales.