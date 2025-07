Le Conseil des ministres a annoncé lors de sa réunion hebdomadaire tenue hier mercredi 9 juillet à Bamako, la participation du Mali à la Réunion des ministres de la Confédération des Etats du Sahel (AES), chargés de la Promotion de la Femme et du Genre, qui aura lieu du 13 au 18 juillet à Niamey, al capitale du Niger.

Le communiqué publié à l’issue du Conseil, rappelle les ministres concernés avaient signé, le 1er août 2024, en marge de la commémoration de la Journée panafricaine des Femmes à Bamako, une Déclaration commune réaffirmant leur engagement à renforcer les droits des Femmes comme levier du développement et de la souveraineté dans l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Des experts des trois pays membres de l’AES, tiendront en premier lieu, une réunion les 14 et 15 juillet à Niamey, qui sera suivie par celle des ministres, prévue le 17 et 18 juillet et qui a pour objectif de prospecter les moyens de structurer et d’opérationnaliser une approche concertée pour traduire la vision des Chefs d’Etat de l’AES en actions concrètes dans ce domaine.

Il s’agit aussi de promouvoir et de protéger les droits des Femmes en renforçant leur participation effective aux processus de prises de décision et à la mise en œuvre des initiatives régionales.