La Société des transports abidjanais (SOTRA), principal transporteur public en Côte d’Ivoire, a réceptionné ce mercredi 9 juillet à Abidjan, 200 autobus neufs, de la part du gouvernement, en vue d’améliorer la mobilité des personnes et des biens dans le pays, annonce un communiqué officiel.

La cérémonie de remise officielle des nouveaux autobus a été présidée par le Premier ministre, Robert Beugré Mambé qui a précisé que les nouveaux véhicules devraient renforcer la capacité de la SOTRA à desservir Abidjan, Anyama, Grand-Bassam, Bingerville et Songon, dans le cadre d’un programme plus large de 300 autobus et de 25 bateaux-bus.

Avec cette nouvelle acquisition, qui s’inscrit dans une logique de modernisation du transport public, le nombre de bus de la SOTRA passe à 2.200 véhicules et permettra de générer des millions d’emplois directs et indirects, a-t-il assuré.

Le chef du gouvernement a profité de cette occasion, pour mettre en avant les efforts déployés par le gouvernement, sous le leadership du président Alassane Ouattara, en vue d’une transformation en profondeur du réseau du transport public qui constitue un pilier important du développement économique et social du pays.

Il a de même rappelé à ce propos, que le Plan national de développement (PND) 2021-2025 a consacré des investissements massifs dans les autoroutes, routes, chemins de fer et systèmes de transport urbain.

« Ces importants investissements consentis dans les infrastructures, permettent de fluidifier les déplacements, de réduire les coûts de transport et d’améliorer durablement la qualité de vie des Ivoiriens», a expliqué le Premier ministre ivoirien.

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a, pour sa part, affirmé que le gouvernement œuvre résolument à la mise en place d’un réseau intégré et cohérent, dans lequel les autobus de la SOTRA interagiront harmonieusement avec le Bus Rapid Transit (BRT) et le Métro d’Abidjan.

Créée en 1960, la SOTRA assure quotidiennement la desserte de plus de 150 lignes sur l’ensemble de son réseau, renforçant un peu plus l’engagement de l’Etat pour un transport public accessible et qui constitue également un levier de création d’emplois, ajoute le communiqué.