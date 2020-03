Maroc-Coronavirus : Le HCP recours à l’Internet, le téléphone et la poste pour ses statistiques

Dans une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles s’imposent. C’est sur cette base que le Haut Commissariat au Plan (HCP) du Maroc a décidé de prendre des mesures spéciales pour assurer la continuité de ses activités statistiques, tout en respectant les consignes en vigueur pour limiter la propagation du Covid-19.

Dans une note d’information à l’attention des opérateurs et utilisateurs du Système statistique marocain, le HCP fait savoir primo que « le mode d’entretien direct (face-à-face) avec les ménages et les entreprises, en usage dans ses enquêtes, est remplacé, selon la nature de l’opération statistique, par le mode de collecte en ligne, par téléphone et, dans certains cas spécifiques, par la voie postale ».

Les indices statistiques, en l’occurrence l’indice mensuel des prix à la consommation, l’indice mensuel des prix à la production et l’indice trimestriel de production industrielle continueront à être publiés conformément à l’agenda prévue par la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD), lit-on dans cette note.

Le HCP indique que l’enquête sur les prix à la consommation, qui ne cible pas les ménages et les entreprises dans son domaine d’observation, elle sera maintenue selon le HCP, et cela pour la majorité des points de ventes de l’échantillon, précisant que des redressements seront effectués en cas de besoin.

Que ce soit l’enquête des prix à la production, celle de la production industrielle, ou l’enquête trimestrielle de conjoncture auprès des entreprises, elles seront réalisées par email ou par téléphone.

Devant ces nouvelles dispositions, le HCP invite les entreprises à une compréhension « pour atteindre, à cette occasion, notre objectif commun de généralisation du mode de collecte en ligne dans cette enquête ».

Par ailleurs, le HCP précise que les comptes de la nation, notamment les comptes trimestriels, les comptes définitifs de l’année 2017, les comptes semi-définitifs de 2018 et les comptes provisoires de 2019, seront publiés selon les formes et l’agenda prévus par la NSDD, ajoutant que la comptabilité nationale continuera à recourir à la voie postale pour la collecte auprès des entreprises de leurs états financiers.