L’Ethiopie ajourne ses élections générales en raison du Coronavirus

La commission électorale en Ethiopie a annoncé, mardi 31 mars, le report sine die des élections générales prévues le 29 août, en raison de la pandémie de Coronavirus (Covid-19).

L’organe électoral a fait part, dans son communiqué, de sa difficulté d’organiser les élections à la date prévue, pour cause des problèmes liés au Coronavirus, et «a donc décidé d’annuler cette date et de suspendre toutes ses activités».

Un nouveau calendrier devrait être proposé «quand la pandémie sera terminée», a tenu à préciser la commission.

La mesure du report a été approuvée par plusieurs partis de l’opposition, dont l’un de ses leaders, Jawar Mohammed a déclaré ne pas être surpris du report, mais a invité les autorités à associer prochainement l’opposition pour décider ensemble d’une nouvelle date. «Le nouveau calendrier ne peut pas être déterminé par le seul parti au pouvoir», a-t-il insisté.

Pour plusieurs observateurs, les prochaines élections générales en Ethiopie représentent un test majeur pour le programme politique du Premier ministre, Abiy Ahmed.

Ce réformiste, arrivé au pouvoir en avril 2018, tente de mener à bien une transition politique dans le pays. Il a déjà lancé une série de réformes touchant aussi bien l’économie que la politique.

L’Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent africain après le Nigeria, avec ses 105 millions d’habitants, comptait, au 31 mars, 26 cas de Coronavirus. Certaines mesures de restrictions ont été imposées par les autorités fédérales et régionales pour freiner la propagation de la maladie.