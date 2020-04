Coronavirus: Le Roi Mohammed VI propose une initiative commune pour la gestion de la pandémie en Afrique

Le Roi Mohammed VI a proposé, lundi, aux présidents ivoirien, Alassane Ouattara, et sénégalais, Macky Sall, le lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains pour faire face à « l’évolution alarmante de la pandémie du Covid-19 dans le continent africain ».

Dans des entretiens téléphoniques avec les chefs d’État ivoirien et sénégalais, le Souverain marocain a proposé le « lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie », indique un communiqué du Cabinet Royal.

Il s’agit d’une « initiative pragmatique et orientée vers l’action, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie », explique le communiqué.