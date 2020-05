Le Maroc se dote d’une première académie virtuelle de la santé

La première académie virtuelle de la santé, qui vient d’être inaugurée au Maroc. Elle a été créée par l’Ecole nationale de santé publique (ENSP), en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et avec l’appui de plusieurs organisations internationales dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

Dans un communiqué publié jeudi, l’ENSP explique que « le développement de cette académie s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Ministère de la Santé et vise à assurer des formations adaptées aux besoins des professionnels de la santé et aux attentes des différentes régions du Royaume ».

Cette plateforme de e-learning est le fruit d’«une grande étude nationale» menée par l’ENSP. «Nous avons, mené une grande étude nationale pour mesurer et évaluer la prédisposition des professionnels de la santé à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de communication pour la formation », a fait savoir son directeur, Abdelmounim Belalia.

« Et puis nous nous sommes équipés d’un centre de e-learning, avec les technologies et les logiciels qui permettent de dispenser les formations en ligne, en répondant aux critères et aux standards internationaux dans le domaine », a-t-il ajouté.

L’ENSP dispose déjà d’une expertise en matière de formation à distance, qui lui a permis de former, ces trois dernières années, près de 5000 Marocains et une centaine de ressortissants d’autres pays d’Afrique.

Avec son académie, l’Ecole ambitionne de se positionner, à court terme, comme une « plateforme continentale de partage des connaissances et savoirs en santé ».