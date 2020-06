Burkina Faso : arrivée de l’aide médicale marocaine

L’aide médicale marocaine destinée au Burkina Faso, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur instructions du Roi Mohammed VI, dans la lutte contre le coronavirus, est arrivée lundi à l’aéroport international de Ouagadougou.

Cette Initiative Royale reflète l’intérêt particulier accordé par le Souverain au renforcement de la coopération interafricaine dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et dans la coopération Sud-Sud prôné par le Maroc au profit du continent africain.

Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, à leur arrivée à l’aéroport de Ouagadougou, par la ministre de la Santé du Burkina Faso, Pr Claudine Lougué, et le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc au Burkina, Youssef Slaoui.