USA: Les révélations explosives du livre de John Bolton enrage le président Donald Trump

Le président américain, Donald Trump semble fort enragé par les révélations explosives contenues dans le livre que son ex-conseiller du à la sécurité nationale, John Bolton s’apprête à éditer le 23 juin.

«Le livre de John Bolton (…) est une compilation de mensonges et d’histoires inventées, toutes dans le but de me faire apparaître sous un mauvais jour», a tweeté jeudi, le président Trump.

Les équipes du milliardaire républicain sont déjà à pied d’œuvre, pour tenter d’interdire la parution du compromettant livre de John Bolton qui accuse sans détour, Donald Trump d’avoir sollicité l’aide de la Chine pour s’assurer sa réélection en novembre.

Le président qui a déjà fait l’objet d’un scandale pour ses présumés liens avec la Russie qui l’aurait aidé à vaincre sa rivale démocrate Hillary Diane Clinton à la présidentielle de 2016, compte selon Bolton récidiver mais cette fois-ci avec la complicité de son homologue chinois Xi Jinping, d’après des extraits du livre fuités par des médias américains.

Selon les récits de Bolton, le président des États-Unis aurait sollicité de son homologue chinois, Xi Jinping de l’aider à remporter la prochaine élection lors d’une rencontre en marge du sommet du G20 à Osaka au Japon.

Donald Trump «a souligné l’importance des agriculteurs et de l’augmentation des achats chinois de soja et de blé (américains) sur le résultat de l’élection» présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis, a écrit Bolton qui compte à son actif une expérience de près d’un an et demie à la Maison Blanche.

Les révélations de John Bolton qui interviennent à quelques mois du vote présidentiel aux Etats-Unis, risquent de faire chambouler tous les pronostiques et de compromettre la carrière politique du milliardaire Donald Trump.