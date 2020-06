La pandémie du Covid-19 a crée une crise sans précédent de l’emploi

La pandémie de Covid-19 provoque une crise de l’emploi sans précédent, a indiqué l’Organisation internationale du travail (OIT) dans une nouvelle note publiée sur son site internet, précisant que la quasi-totalité des travailleurs et des entreprises sont touchés par des mesures de confinement, avec de graves conséquences sur le marché de l’emploi.

«La quasi-totalité des travailleurs dans le monde, soit 94 %, vivent dans des pays qui ont mis en place, sous une forme ou une autre, des mesures de fermeture des lieux de travail en mai 2020», fait savoir le document de synthèse sur le monde du travail et la Covid-19.

L’organisation onusienne prévoit des pertes massives d’heures de travail au deuxième trimestre 2020, équivalant à 305 millions d’emplois à temps plein, tandis que 38 % de la main-d’œuvre, soit quelque 1,25 milliards de travailleurs, sont employés dans des secteurs à haut risque.

«Les petites et moyennes entreprises, qui sont le moteur de l’économie mondiale, souffrent énormément et que beaucoup risquent de ne pas s’en remettre», souligne la note, ajoutant que l’impact socio-économique de la pandémie touche particulièrement les personnes qui étaient déjà en situation précaire et qui sont le moins placé pour absorber ce coup supplémentaire.

«Les personnes vivant dans les pays en développement ou en situation de fragilité sont exposées aux risques les plus graves, en partie parce qu’elles sont moins résilientes», prévient l’OIT, ajoutant que la plupart des personnes qui ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance ces derniers mois ne seront pas en mesure de réintégrer les marchés du travail de sitôt.

Les femmes, et les personnes en situation de handicap sont particulièrement et très durement frappées. «La pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde du travail. Aucun travailleur, aucune entreprise sur la planète n’a été épargné», a alerté de son côté, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Face à cette crise de l’emploi, il recommande qu’un soutien immédiat soit apporté aux travailleurs, aux entreprises, à l’emploi et aux revenus afin d’éviter les fermetures des entreprises, les pertes d’emplois et la baisse des revenus.