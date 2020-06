OMS-Covid-19: Le pire de la pandémie est à venir

La pandémie de la Covid-19, qui vient de franchir deux seuils symboliques, soit la barre d’un demi-million de morts et de dix millions de cas contaminés, «est loin d’être finie», a alerté, ce lundi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant que la propagation du virus s’accélère et le monde devrait se mobiliser sans attendre un vaccin.

«Nous voulons tous que tout cela se termine. Nous voulons tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité est que c’est loin d’être fini», a averti le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prévenant que la pandémie «s’accélère» actuellement.

Le virus continue de faire des ravages aux Etats-Unis et au Brésil et semble redémarrer en Chine, et dans un «monde divisé» marqué par «un manque d’unité nationale et de solidarité mondiale », a indiqué Ghebreyesus, estimant que «le pire est à venir».

L’OMS va envoyer «la semaine prochaine» une équipe en Chine, où ce coronavirus est apparu en décembre, pour déterminer son origine, a-t-il annoncé.

«Nous espérons que cela nous permettra de comprendre comment le virus a commencé et ce que nous pouvons faire à l’avenir, pour nous préparer», a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le DG de l’OMS a invité les gouvernements et les citoyens du monde entier à mettre en place des «solutions simples» afin de «sauver des vies maintenant». Pour lui, la stratégie doit s’articuler autour de «tester, tracer, isoler, et mettre en quarantaine les cas» positifs.