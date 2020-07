La CAN 2021 reportée et les compétitions de clubs finissent en format  »final four »

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), a discuté ce mardi 30 juin, lors d’une visioconférence de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le football africain, et décidé la suspension des éliminatoires de la CAN ainsi que le report à janvier 2022, de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui était prévue entre janvier et février 2021 au Cameroun.

Par ailleurs, la CAN féminine 2020 n’aura pas lieu et elle a été tout simplement annulée, a annoncé la CAF, précisant que la prochaine édition de cette compétition est programmée pour 2022 et permettra la qualification à la Coupe du monde féminine 2023.

S’agissant des compétitions des clubs, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a fait savoir que les demi-finales et la finale de la Ligue des champions d’Afrique, se tiendront au stade Japoma à Douala au Cameroun, après le feu vert du gouvernement camerounais.

Il n’y aura pas de demi-finale aller-retour, mais des matchs à élimination directe, ainsi en a décidé le Comité exécutif de la CAF. Le Raja et le Wydad de Casablanca sont concernés par cette décision, en plus des clubs d’Al Ahly et du Zamalek d’Egypte.

Concernant la coupe de la CAF, sa reprise est prévue pour le mois de septembre prochain. C’est le complexe sportif Prince Moulay Abdellah accueillera les matchs restant de cette compétition continentale.

La CAF a retenu le format de »Final four » qui se disputera à Rabat entre les quatre équipes demi-finalistes. Deux clubs marocains sont toujours en lice dans cette compétition à savoir le Hassania d’Agadir et la Renaissance de Berkane. Dans ce dernier carré, il y a aussi le club égyptien de Pyramids FC et Horoya FC de la Guinée.

L’une des grandes décisions prises par le CAF lors de cette réunion de son comité exécutif, est la création de la Ligue des champions féminine dès la saison 2021. Il s’agit d’une décision historique qui va probablement contribuer au développement du football féminin en Afrique, commentent les observateurs.