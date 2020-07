Le Maroc réorganise son artisanat

Dans le cadre d’un processus de réforme initié par le ministère marocain du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, un projet de loi portant organisation du secteur de l’artisanat a été adopté ce mardi 30 juin à Rabat, par la Chambre des conseillers, en présence de la ministre de tutelle, Nadia Fettah.

Le projet de loi, rappelle le ministère, vise à structurer ce secteur qui manque d’un cadre réglementaire approprié et adapté à ses spécificités. L’adoption de ce projet de loi par les élus arrive à point nommé, en ce moment difficile que traverse le secteur de l’artisanat à cause de la crise sanitaire et économique due à la pandémie de Covid-19.

Dans un communiqué, le ministère informe que les dispositions de cette loi concernent quatre points fondamentaux à savoir : la définition des activités de l’Artisanat et de ses différentes catégories d’acteurs, notamment l’artisan, le maître artisan, l’entreprise et la coopérative d’Artisanat.

Le second point porte sur l’organisation du tissu associatif du secteur par l’institution des ordres professionnels locaux, régionaux et nationaux représentant les différentes activités de l’Artisanat.

En troisième lieu, il s’agit de la création d’un «Registre national de l’Artisanat» recensant les acteurs de l’Artisanat afin de faire bénéficier le secteur de la couverture sociale et de plus de transparence.

Le dernier point est relatif à la création d’un « Conseil National de l’Artisanat » comme interlocuteur des pouvoirs publics centralisant toutes les questions liées au secteur de l’Artisanat, souligne la même source.

Le ministère précise enfin, que la présentation des textes d’applications et le lancement d’une campagne de sensibilisation de l’ensemble des acteurs du secteur se feront dans les plus brefs délais, dans le but d’accompagner la mise en place de ce projet de loi porteur pour l’artisanat marocain.