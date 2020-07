Sénégal/Covid-19 : Macky Sall ne prévoit pas de vacances pour son gouvernement en 2020

Le président sénégalais, Macky Sall a décidé de priver ses ministres du droit aux vacances estivales en cette année 2020 dans le sillage de la pandémie du Covid-19 qui a paralysé les activités ces derniers mois dans le pays.

« Il n’y aura pas de vacances gouvernementales en 2020 », a-t-il informé au cours d’un Conseil de ministres tenu ce mercredi 1er juillet, justifiant sa démarche par la reprise progressive des activités après les mesures anti Covid-19 ayant presque paralysé le pays.

D’après un communiqué publié à l’issue du Conseil, le président a exhorté les membres du gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le fonctionnement adéquat des services de l’Etat et un retour rapide à la vie économique et sociale normale, dans la sécurité sanitaire.

Il a parlé d’un « un Semestre intense de Travail », dans lequel la nation devrait s’engager, à partir du 1er juillet, en vue de stabiliser et relancer l’activité économique, la croissance et l’emploi dans le contexte de l’après Covid-19.

Au gouvernement, le Chef de l’Etat a exhorté d’assurer, avec le soutien de toutes les forces vives de la Nation, le renforcement des capacités productives ainsi que la consolidation du caractère endogène, inclusif et équitable de la croissance économique grâce à une valorisation plus soutenue du contenu local et l’ancrage durable d’une « culture du produire et consommer sénégalais ».

Parmi les autres décisions prises pendant le Conseil, figure un recrutement massif de 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé (infirmiers, infirmières, sages-femmes, personnels de soutien) pour la période 2020-2021 et au titre de renforcement de la lutte contre la pandémie de Covid-19.