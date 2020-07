Les étudiants étrangers suivant des cours en ligne sommés de quitter les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont décidé de ne plus accorder de visa de séjour aux étudiants étrangers, présents sur le territoire américain et inscrits dans les universités qui ont opté, à la rentrée universitaire 2020, pour l’enseignement en ligne exclusif en raison de la pandémie du Covid-19.

Ce qui revient-à dire que ces étudiants ne sont plus les bienvenus et devraient «quitter le pays ou prendre d’autres mesures, comme s’inscrire dans une école avec des cours en personne pour conserver leur statut légal», a expliqué la police de l’immigration et des douanes (ICE) dans un communiqué.

L’Université de l’Etat de Californie ou la prestigieuse université de Harvard ont déjà fait savoir qu’ils poursuivraient avec des cours totalement en ligne à la rentrée.

Les établissements qui choisiront un modèle d’enseignement hybride (présentiel et en ligne), sont contraints de certifier que leurs étudiants étrangers sont bien inscrits à un nombre maximum de cours en personne, pour pouvoir conserver leurs droits de séjour.

Les autorités américaines ont menacé d’expulser les étudiants qui n’obtempèrent pas. Soulignons qu’environ 1,2 million de ressortissants étrangers sont officiellement inscrits dans les universités américaines, dont plus de 40 000 étudiants originaires d’Afrique subsaharienne. Sans surprise, certaines voix fusent déjà pour dénoncer ces mesures de l’administration de Donald Trump.