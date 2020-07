MINURSO-Droits de l’Homme : Le Conseil de Sécurité boude une proposition de l’Afrique du Sud sur le Sahara

Le Conseil de Sécurité (CS) n’a donné aucun crédit à la proposition du représentant de l’Afrique du Sud d’élargir le mandat de la mission des Nations Unies au Sahara «MINURSO» à la surveillance des droits de l’Homme dans le Sahara Marocain.

La proposition a été faite par l’ambassadeur sud-africain auprès de l’ONU, Jerry Matthews Matjila, dont le pays soutient le Front Polisario, à l’occasion du débat organisé mardi 7 juillet, par le Conseil de sécurité sur «les opérations de maintien de paix des Nations unies et les droits de l’Homme».

Le représentant de Pretoria semble avoir la mémoire courte, puisqu’une demande similaire déjà formulée en avril 2013 par les Etats-Unis, de surcroît membre permanent du CS, avait été rejetée par les membres du Conseils, commente jeudi le site spécialisé «saharanews.org».

La Russie s’était même fermement opposée au projet de résolution rédigée par l’administration Obama sollicitant l’élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l’Homme au Sahara marocain.

A l’instar de l’Algérie qui abrite, finance et soutient le Polisario, l’Afrique du Sud et son parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), soutiennent ouvertement les chimériques revendications territoriales du Front séparatiste.

Aussi, l’Afrique du Sud cherche-t-elle à tirer profit de son mandat de membre non permanent du CS qui expire le 31 janvier 2020, pour défendre les causes perdues du mouvement séparatiste sahraoui crée de toutes pièces en temps de guerre froide, par le régime algérien à des fins de leadership dans la région nord-africaine.

Mais, la manœuvre de Pretoria a été avortée par les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité qui ont complètement ignoré sa requête.

Pour rappel, le Conseil de Sécurité a souligné à maintes reprises, dans ses résolutions sur le Sahara, que l’initiative marocaine d’autonomie est «sérieuse et crédible». Par contre, l’option de «Référendum d’autodétermination» que défendent le Polisario et ses sponsors notamment algérien et sud-africain, a été bannie des résolutions de l’ONU.

D’ailleurs l’ambassadeur sud-africain Jerry Matthews Matjila a été le seul diplomate à évoquer le dossier du Sahara marocain, à l’occasion de la célébration, le 9 janvier à New York, du 75ème anniversaire des Nations unies et du débat organisé du Conseil de sécurité sur «les opérations de maintien de paix des Nations unies et les droits de l’Homme».