Covid-19 : La Tunisie rouvre les boîtes de nuit, dancings et cabarets

Depuis le 10 juillet dernier, tous les établissements touristiques en Tunisie, sont autorisés à reprendre leurs activités et le ministère du Tourisme vient d’annoncer dans un communiqué, la réouverture des boîtes de nuit, des dancings et des cabarets.

Le ministère a insisté sur le respect du protocole sanitaire du tourisme, précisant que ces établissements sont autorisés à rouvrir avec une capacité d’accueil maximale ne dépassant pas les 50%, dans les espaces fermés. «Toutefois, la superficie consacrée à chaque personne, doit être d’au moins 3 M2 dans les cabarets et 2 M2 dans les boîtes de nuit et les dancings», ajoute le communiqué ministériel.

«Les procédures prévues dans le protocole sanitaire du tourisme tunisien, en prévention de la Covid-19, pour les restaurants, doivent être appliquées dans les boîtes de nuit, dancings et cabarets» et respectées par le personnel qui travaille dans ces établissements que ce soit dans les restaurants, dans la cuisine, dans les blocs sanitaires et dans la gestion des ordures, précise le texte explique.

Selon l’arrêté ministériel précité, les établissements touristiques sont autorisés à organiser des soirées, à condition que la capacité d’accueil ne dépasse pas les 50%, dans les espaces fermés. A l’extérieur et dans les espaces ouverts, cette capacité peut atteindre les 100%.

Pour conclure, le ministère tunisien du Tourisme invite tous ces établissements au respect scrupuleux du guide des procédures concernant l’utilisation des climatiseurs pour se protéger contre le Covid-19.