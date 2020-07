Abdel Fattah al-Sissi, lauréat du Trophée Babacar Ndiaye 2020

Le comité d’organisation du prix The Africa Road Builders – Trophée Babacar Ndiaye a dévoilé, ce lundi 13 juillet 2020, le nom du lauréat 2020. Il s’agit du président Egyptien, Abdel Fattah al-Sissi, désigné The Africa Road Builders, Super Prix Grand Bâtisseur – Trophée Babacar Ndiaye 2020.

Le président Egyptien a été retenu par un Comité de sélection, composé de représentants de plusieurs médias issus de toutes les sous-régions de l’Afrique. Le Comité de Sélection a travaillé sur la base du rapport 2020, fait par le réseau Médias pour les Infrastructures et la Finance en Afrique (MIFA), a-t-on appris auprès du comité d’organisation dudit trophée.

«Le Comité de sélection a également pris en compte les rapports publics des institutions et organisations internationales en matière de route et de transports en Afrique, ainsi que toutes les publications pertinentes disponibles et consultables dans les domaines considérés», indique un communiqué, informant que le thème central est «Routes et transports pour améliorer la qualité de vie des populations en Afrique».

Abdel Fattah al-Sissi a été désigné «pour son leadership personnel et pour la réalisation de plusieurs travaux achevés qui concourent à l’amélioration de la qualité de vie des populations», lit-on dans le texte. Le Comité de sélection a salué particulièrement le projet de la station de métro d’Héliopolis, au Caire, celui du pont suspendu sur le Nil, toujours dans la capitale égyptienne et le projet d’extension du port de Damiette et de réhabilitation de la ligne ferroviaire Tanta-Mansourah-Damiette.

Tous ces projets, achevés ou en finition, à en croire ce comité, impactent positivement dans l’ensemble plusieurs millions de personnes. Ils facilitent la mobilité des biens et des personnes et ils créent des opportunités palpables d’affaires et d’emplois.

Une cérémonie de remise du prix est prévue pour le 25 août prochain à Abidjan, en Côte d’Ivoire, à l’occasion des Assemblées Annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), lors de la Conférence finale parrainée par le président de la BAD, Akinwumi Adesina.