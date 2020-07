ONU : Un financement durable et une plus grande attention à l’égalité pour reconstruire le monde

Le Conseil consultatif pour les affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) recommande un financement durable et une plus grande attention à l’égalité pour mieux reconstruire le monde Post-Covid-19.

Dans une étude, dont le rapport a été rendu public ce mercredi 22 juillet 2020, les experts du Conseil consultatif abordent les incertitudes auxquelles l’économie mondiale est confrontée, mettant dans une perspective historique les principales tendances économiques, tout en expliquant pourquoi une approche ajustée du développement économique est nécessaire.

Ainsi, ils plaident pour une attention accrue à l’environnement dans la poursuite du développement économique et social. «Une attention particulière est accordée à la nécessité d’un financement durable et une plus grande attention à l’égalité », recommandent ces experts.

Les propositions du Conseil consultatif mettent en exergue la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030, tout en prenant en compte « la menace de possibles pandémies et leurs conséquences sur le plan économique et social ».

Pour pouvoir atteindre ces ODD, le rapport suggère «d’améliorer la coopération fiscale internationale, d’assurer un accès plus équitable aux avancées technologiques numériques, de gérer de façon durable les ressources naturelles mais aussi des approches à valeur ajoutée dans le commerce des marchandises».

Dans un communiqué, l’organisation mondiale fait savoir que les propositions faites par le Comité consultatif sont le fruit de deux années de réflexions et de travaux de ses membres qui sont principalement des universitaires et chercheurs en économie ainsi que des décideurs politiques.