BAD : Adesina blanchi de toute corruption par une commission d’enquête indépendante

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, accusé de corruption, a été complètement exonéré de toute faute éthique par une Commission d’enquête indépendante.

Un groupe d’employés de la BAD avait accusé Adesina, au début de cette année, de mauvaise gouvernance, d’impunité, d’enrichissement personnel et de favoritisme. Le Comité d’éthique du Conseil d’administration de la BAD avait innocenté une première fois ce responsable qui avait tout nié en bloc.

Mais les Etats-Unis (l’un des 27 membres non régionaux de la BAD et son deuxième plus grand actionnaire) avaient insisté pour qu’une enquête indépendante soit menée, mettant en avant « de profondes réserves quant à l’intégrité du processus du Comité », et le fait qu’Adesina, seul candidat à sa propre succession, devrait jouir de la confiance de tous.

La commission indépendante, dirigée par l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson et comprenant le président de la Cour suprême de Gambie, Hassan Jallow, ainsi que le vice-président de la Banque mondiale chargé de l’intégrité, Leonard McCarthy, a blanchi à son tour le patron de la BAD de toutes les accusations portées à son encontre.

Dans son rapport, le groupe d’experts indépendants indique que « le Comité indépendant est convaincu que le Comité d’éthique a examiné les plaintes qu’il a reçues le 19 janvier 2020 de manière complète et responsable et a suivi correctement les procédures (…) Le panel partage les conclusions du Comité concernant toutes les allégations contre le président et estime qu’elles ont été dûment examinées et rejetées par le Comité ».

Le Comité indépendant qui a également examiné les arguments présentés par Adesina, a jugé que ces derniers sont convaincants et suffisants pour établir son innocence.

Les conclusions du panel des experts indépendants, saluées par plusieurs gouverneurs représentant des pays membres de la BAD, ne font que soutenir la réélection d’Adesina, pour un deuxième mandat, à la tête de la BAD. Les assemblées annuelles de cette institution financière régionale sont prévues du 25 au 27 août.