Covid-19 : Le point des mesures restrictives en Afrique

34 pays africains appliquent une fermeture totale des frontières en raison des inquiétudes liées à la propagation rapide de Covid-19.C’est ce qu’a indiqué ce mardi 28 juillet 2020, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Dans sa dernière mise à jour de la situation de la pandémie sur le continent, l’agence spécialisée de la Commission de l’Union africaine (UA) a révélé que 34 pays appliquent toujours une fermeture totale des frontières tandis que 11 autres ont instauré des restrictions d’entrée et de sortie de leur territoire pour lutter contre le nouveau coronavirus.

Selon la branche africaine du CDC, certains pays sur le continent autorisent toujours le transport des marchandises et de l’aide d’urgence à destination ou au départ de leurs pays respectifs et plusieurs membres de l’UA permettent à leurs citoyens et résidents d’entrer sur leur territoire, mais l’ensemble des frontières est globalement fermé.

L’agence continentale a aussi fait noter que 13 pays appliquaient toujours un confinement national en restreignant les déplacements non-essentiels sur leurs territoires respectifs. Un confinement partiel est en cours dans 22 pays africains, précise la même source.

Le CDC Afrique a aussi souligné que 31 pays ont actuellement assoupli les mesures restrictives, en autorisant davantage de déplacements à l’extérieur du domicile, la réouverture de certains commerces et des rassemblements publics limités, notamment pour les institutions religieuses.Il a fait savoir que 36 pays avaient fermé les institutions scolaires au niveau national.

Alors que les efforts se multiplient pour limiter la propagation du COVID-19 sur le continent, 41 pays ont rendu obligatoire le port de masque dans les lieux publics, a ajouté le CDC Afrique.

A la date de ce 28 juillet, le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique est monté à 859.237 tandis que le bilan des décès dus à la pandémie s’est alourdi à 18.160 morts, selon les derniers chiffres du CDC Afrique.

L’agence fait remarquer que 506.534 personnes qui ont été testées positives au nouveau coronavirus sont rétablies à ce jour.