Le Roi Mohammed VI: constitution d’une commission ad-hoc sur les éventuelles ententes des sociétés pétrolières

Selon un communiqué du Cabinet Royal, le Roi du Maroc a reçu plusieurs notes contradictoires au sujet des sociétés pétrolières et du Groupement des Pétroliers du Maroc.

Au regard de la confusion qui entoure ce dossier et des versions contradictoires présentées, SM le Roi, fermement attaché à l’indépendance et à la crédibilité des institutions et garant de leur bon fonctionnement, a décidé la constitution d’une commission ad-hoc chargée de mener les investigations nécessaires à la clarification de la situation et de soumettre à Sa Haute Attention un rapport circonstancié sur le sujet dans les meilleurs délais.

Le Souverain a bien voulu désigner comme membres de ladite commission les hauts responsables suivants :

– Les 2 présidents des chambres du Parlement ;

– Le président de la Cour Constitutionnelle ;

– Le président de la Cour des Comptes ;

– Wali Bank Al Maghrib ;

– Le président de l’Instance de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

La mission de coordination sera assurée par le Secrétaire Général du Gouvernement ».