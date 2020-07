Maroc: Le Roi Mohammed VI annonce près de 12 milliards d’euros pour la relance post-crise Covid-19

Le Roi Mohammed VI a adressé un discours à la Nation, mercredi soir, à l’occasion du 21ème anniversaire de son accession au Trône, avec une forte charge économique et sociale, le Souverain marocain ayant annoncé que 120 milliards de dirhams (environ 12 milliards d’euros) seront injectés dans l’économie nationale pour dynamiser la relance post-crise de la Covid-19.

Ce montant est l’équivalent de 11% du PIB, et inscrit le Maroc parmi les pays les plus audacieux en matière de politique de relance économique post-crise.

Tout en mesurant l’ampleur de la crise et ses fâcheuses retombées sanitaires, mais aussi économiques et sociales, le Roi Mohammed VI a souligné l’importance d’initier un plan ambitieux de relance économique pour permettre aux secteurs de production de se remettre d’aplomb, d’accroître leur capacité à créer des emplois et à préserver les sources de revenu.

Ce Fonds d’investissement stratégique est créé pour remplir une mission d’appui aux activités de production, d’accompagnement et de financement des grands projets d’investissement public-privé, dans une diversité de domaines.

En sus de la participation de l’État, ce Fonds devra compter sur la coordination et la rationalisation des différents Fonds de financement.

Sur le volet social, le Souverain marocain a annoncé le lancement, au cours des cinq prochaines années, du processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains.

« Nous préconisons le déploiement progressif de cette opération à partir du mois de janvier 2021, selon un programme d’action précis », a ajouté le Roi Mohammed VI, assurant que toutes les initiatives engagées ont « une double finalité complémentaire : la promotion du développement et l’instauration de la justice sociale et spatiale ».