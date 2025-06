Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un don de 500.000 dollars, à travers son Fonds de développement urbain et municipal (UMDF), pour réaliser une étude de faisabilité de la première phase d’un réseau de transport par téléphérique à Kigali, la capitale du Rwanda, indique un communiqué publié mercredi 25 juin par l’institution bancaire africaine.

Ce projet pionnier, qui couvrira un trajet de 5,5 kilomètres, constituera la première expérience de système de transport urbain aérien en Afrique subsaharienne, précise le communiqué.

Le projet de téléphérique urbain de Kigali, évalué à 100 millions de dollars, bénéficiera d’un financement mixte qui comprendra une répartition stratégique entre subventions, prêts concessionnels, financements mixtes et assistance technique. Le don de l’UMDF, un fonds fiduciaire hébergé par la BAD, financera une évaluation du déficit de viabilité du projet, d’après le communiqué.

La phase 1 du projet comprendra deux corridors de transport essentiels, le premier allant du parc de taxis de Nyabugogo au centre d’affaires (CBD), et le second du centre de congrès à la cité sportive de Kigali, reliant des sites publics tels que le stade Amahoro, la BK Arena et le nouveau tribunal de Zaria.

Les travaux de construction devraient débuter à la fin de l’année 2026 et la mise en service du téléphérique est prévue en 2028. Une fois achevé, il transportera plus de 50.000 passagers par jour sur un trajet de 15 minutes, s’intégrant ainsi dans l’infrastructure de transport existante de la capitale rwandaise.

D’après les promoteurs, le projet devrait permettre de réduire les embouteillages à Kigali, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de relier les communautés mal desservies aux lieux du travail et aux services essentiels.

« Ce projet transformateur s’aligne parfaitement sur la vision de la Banque pour des infrastructures de mobilité urbaine durables, vertes et résilientes au changement climatique, ainsi que sur la Stratégie décennale de la Banque, qui met l’accent sur l’urbanisation et sur l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA)», a déclaré le président de la BAD, Akinwumi Adesina, cité dans le communiqué.

En finançant les lignes du téléphérique urbain à Kigali, a-t-il poursuivi, «nous investissons dans un modèle évolutif de transport public inclusif et à faible émission de carbone que d’autres villes africaines pourront dupliquer».