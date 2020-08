Ethiopie-Barrage : Reprise ce lundi des négociations tripartites

Les négociations tripartites entre l’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan, autour du remplissage et de l’exploitation du barrage éthiopien La Renaissance, devaient reprendre ce lundi 4 août, après une interruption de deux semaines, annonce dans un communiqué, le ministère éthiopien de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Energie.

«Les trois parties ont convenu de poursuivre les négociations au niveau des experts, avant de reprendre les pourparlers au niveau ministériel le 6 août», indique le document, précisant que les représentants des trois pays devraient exposer les orientations de leurs dirigeants.

Le cycle des négociations menées sous l’égide de l’Union africaine en présence d’observateurs internationaux, avait été suspendu le 13 juillet dernier après une dizaine de jours de discussions. L’Ethiopie et l’Egypte n’étaient pas parvenues à accorder leurs violons concernant la période de remplissage du barrage.

L’Ethiopie a déjà achevé la première phase de remplissage du barrage, courant juillet dernier, grâce, d’après son Premier ministre Abiy Ahmed, aux abondantes précipitations enregistrées au cours du mois. Des milliers d’Ethiopiens étaient d’ailleurs descendus dans la rue, dimanche 2 août, pour célébrer ce remplissage et manifester leur joie.

Le ministre soudanais de l’Irrigation et des Ressources en eau, Yasir Abbas, a jugé aussi nécessaire que les trois pays parviennent à un accord sur le partage des eaux du Nil.

Le barrage la Renaissance est, depuis le début de sa construction en 2011 sur le Nil, source de nombreuses tensions entre les trois pays. Ce fleuve étant la principale source de ravitaillement de l’Egypte en eau potable et pour l’irrigation, les autorités égyptiennes craignent que le remplissage du méga-barrage éthiopien ne fasse baisser le débit du fleuve.