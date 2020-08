L’espace Schengen fermé aux visiteurs marocains

Avec l’augmentation ces derniers jours des cas de contamination de la Covid-19 au Maroc, l’Union européenne (UE) a décidé de retirer le Royaume de la liste des pays exemptés de restrictions de voyage au sein de l’espace Schengen, d’après le Conseil de l’UE.

Le Maroc qui était sous observation depuis deux semaines a été retiré de la liste le 7 août, rejoignant l’Algérie, qui a été retirée à la fin du mois de juillet.

Seuls les citoyens de l’Union Européenne et les membres de leur famille venant du Maroc ainsi que les Marocains ayant des besoins essentiels et le personnel médical sont exemptés de cette décision, précise le Conseil de l’Union.

Suite au retrait de l’Algérie et du Maroc, l’Afrique ne compte plus que deux pays, la Tunisie et le Rwanda, sur la liste de l’Union européenne qui ouvre désormais son espace communautaire à 11 pays seulement après la troisième révision de la liste des pays exemptés de restrictions de voyage dans l’espace Schengen.

Il s’agit de l’Australie, du Canada, de la Géorgie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Rwanda, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Tunisie, de l’Uruguay et de la Chine.

A la date du 09 août, le Maroc comptait 33.237 cas de contamination dans le Royaume avec 23.347 cas de guérison. Le nombre des morts est passé à 498.