Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: investiture samedi d’Alassane Ouattara par le RHDP

Le président sortant Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat controversé, sera investi samedi prochain à Abidjan, candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire, a annoncé mardi sa formation politique.

«Alassane Ouattara, sera officiellement investi candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) en présence de 100.000 personnes au stade Félix Houphouët-Boigny», a indiqué à la presse Mamadou Touré, porte-parole du parti présidentiel.

«Nous restons concentrés sur les élections, avec un bilan à défendre et un projet à proposer aux Ivoiriens», a poursuivi M. Touré, qualifiant «d’échec patent» les dernières manifestations de rue contre la candidature de M. Ouattara.

A l’appel de l’opposition et de la société civile dont ACI, les manifestations liées à l’annonce de la candidature de M. Ouattara et interdites par le pouvoir, ont dégénéré en violences pendant trois jours, faisant six morts et une centaine de blessés.

Des violences ont éclaté dans la capitale Abidjan et dans plusieurs villes de l’intérieur. «68 personnes ont été interpellées pour troubles à l’ordre public, incitation à la révolte, violence sur les forces de l’ordre et destruction de biens d’autrui», selon un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile Pulcherie Gbalet, présidente d’Alternative citoyenne ivoirienne (ACI), organisation de la société civile proche de l’opposition, qui avait appelé à des manifestations contre un troisième mandat du président Ouattara, a été arrêtée dimanche dernier à Abidjan.