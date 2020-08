L’Union africaine lance une campagne continentale contre le Covid-19

Une campagne continentale a été lancée ce jeudi, sous le signe : « L’Afrique contre la Covid-19 : campagne pour sauver des vies, les économies et les moyens de subsistance », par la Commission de l’Union africaine (UA) en vue d’atténuer l’impact de la pandémie du Covid-19 à différents niveaux dans le continent, où un assouplissement des mesures de protection est en cours.

« Il est essentiel de préparer l’Afrique pour la prochaine phase de la pandémie de Covid-19 » a suggéré engasong, directeur du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique), lors d’un point de presse virtuel au cours duquel la campagne a été lancée.

Cette campagne destinée à préserver les vies et les économies en Afrique, est initiée par le CDC Afrique en collaboration avec la Commission des affaires sociales de l’Union africaine et la Commission des infrastructures et de l’énergie.

Nkengasong a qualifié de «signe d’espoir», la diminution du nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrée la semaine dernière dans le continent, mettant l’accent néanmoins, sur la nécessité d’éviter «la fatigue de la prévention» et de renforcer plutôt les mesures de précaution préconisées par les autorités des différents pays.

«Nous abordons la tendance avec un optimisme prudent […] Nous ne connaissons toujours pas la véritable ampleur de l’exposition au virus sur le continent », a-t-il averti.

Les organisateurs de la campagne anti-covid-19, ambitionnent également de tester à court terme, quelques 10 millions de personnes à travers le continent a indiqué le directeur de CDC Afrique, précisant que depuis le 4 juin, plus de 10,2 millions de tests avaient été menés jusqu’à ce jour, dépassant l’objectif initial.

A la date de jeudi 20 août, le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain s’élevait à 1.147.369 dont 870.568 guérisons et 26.618 décès, selon Nkengasong.