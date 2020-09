Mali: Le CNSP promet pour bientôt une concertation nationale sur la transition politique

Suite aux informations ayant circulé au milieu de cette semaine sur une éventuelle annulation des concertations nationales, le porte-parole du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) au Mali, le colonel Ismaël Wagué, a mis les points sur les « i » ce jeudi en confirmant la tenue de ces réunions qui vont démarrer samedi prochain.

« La concertation nationale sur la transition débutera le samedi 5 septembre 2020 à Bamako et dans les capitales régionales par la tenue d’un atelier de validation des termes de référence. La concertation nationale se poursuivra du 10 au 12 septembre 2020 avec la participation des délégués régionaux, nationaux et ceux de la diaspora », a-t-il déclaré depuis le camp militaire de Kati.

Les travaux de samedi seront dirigés par des gouverneurs. A terme, l’ensemble de ces travaux devraient aboutir à un consensus autour de la gestion de la transition.

Le Front pour la sauvegarde de la démocratie signataire de l’Accord politique (FSD-SAP) a prévu, pour ce vendredi, une journée d’échanges et débats sur la transition politique et civile, avec de nombreuses personnalités politiques, des cadres, des universitaires, et ce en prélude aux journées de concertations nationales.

Il s’agit pour cette coalition, composé d’une dizaine de partis politiques et d’associations de la société civile, d’apporter « sa contribution au débat pour la réussite d’une transition apaisée au nom de la stabilité du pays et de l’émergence du Mali ».

Le FSD-SAP a salué l’initiative prise par le CNSP de réunir l’ensemble des forces vives de la nation pour débattre de la gestion de la transition. Pour rappel, ce comité a été mis en place par la junte militaire qui a mené un coup d’Etat le 18 août dernier, écartant le président Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir.