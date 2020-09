Cameroun : Une vingtaine d’entreprises forestières suspendues pour exploitation illégale

Le gouvernement camerounais a suspendu provisoirement, à la fin de la semaine passée, les activités de 24 sociétés forestières exerçant dans la région du Littoral, accusées d’exploitation illégale du bois de forêt.

Deux décisions ont été signées par le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doret Ndongo, vendredi 4 septembre. L’une frappe 14 entreprises « en raison de leur caractère illégal, et des activités de blanchiment et d’empotage illicite du bois d’origine frauduleuse qui ont été constatées » dans leurs parcs.

La deuxième décision ministérielle concerne 10 sociétés dont certaines font également partie de la première liste. Les motifs de suspension sont quasiment les mêmes pour la première sentence.

Le ministre a prévenu que « la suspension ne peut être levée qu’après le règlement définitif du contentieux ouvert à l’encontre desdites sociétés pour non-respect des clauses du cahier des charges et complicité d’exploitation forestière illégale ».

En novembre dernier, 15 entreprises forestières avaient été suspendues toujours pour exploitation illégale du bois. Il leur était reproché, entre autres, l’exploitation forestière non autorisée dans le domaine national et l’utilisation frauduleuse des documents délivrés par l’administration en charge des forêts.

L’exploitation frauduleuse du bois est un défi permanent pour le gouvernement camerounais qui continue de mettre en place des stratégies pour la chasse aux exploitants illégaux.

Selon le ministère des forêts et de la faune, en 2019, plus de 5000 m3 de bois, en grumes, issus des forêts du Littoral ont été saisis, représentant un montant de 350.000.000 de FCFA (près de 534.000 d’euros).

L’Etat camerounais perd chaque année près de 100 milliards de FCFA (plus de 152 millions d’euros) par an, d’après les chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le taux de déforestation dans ce pays d’Afrique centrale se fixe à 0,6% par an, soit 20.000 hectares.

Le Cameroun fait partie des cinq plus grands exportateurs mondiaux de grumes, avec ses 22.000.000 hectares de surface forestière.