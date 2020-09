Burkina/Présidentielle : 65 partis politiques soutiennent la candidature du président Kaboré

L’Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP) au Burkina Faso, forte de 65 partis et formations politiques, a signé une convention pour soutenir la candidature du président sortant Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle du 22 novembre prochain

La convention a été présentée jeudi par le coordonnateur de l’APMP, Clement Sawadogo, lors d’une conférence de presse. L’APMP « se réjouit ce matin de vous présenter une convention signée par tous les partis membres, dénommée Déclaration de soutien à la candidature du Président Roch Marc Christian Kaboré à l’élection présidentielle du 22 novembre 2020 », a-t-il déclaré.

Ces différentes formations ont pris l’engagement de mobiliser, à travers les moyens politiques et légaux, le peuple autour du programme de Kaboré de telle sorte que ce dernier remporte le scrutin dès le premier tour, comme c’était le cas en 2015, ajoutant que le parti au pouvoir et ses alliées sont aussi «prêts» pour un éventuel second tour.

Selon l’APMP, des partis seraient en attente de rallier la coalition de soutien au candidat Kaboré.

Les dossiers de candidature devront être déposés du 28 septembre au 3 octobre 2020, d’après les instructions de la CENI.