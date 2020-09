Soudan: Accrochage entre l’armée et un groupe rebelle au Darfour

Un incident a opposé au Darfour, dans l’ouest du Soudan, l’armée soudanaise à un groupe armé non signataire de l’accord de paix paraphé le 31 août par les autorités de transition et les rebelles.

«Malgré le cessez-le-feu dans lequel les forces armées sont engagées et malgré les avancées concrètes vers la paix dans le pays, un groupe armé appartenant au Mouvement de Libération du Soudan (MLS), branche d’Abdelwahid Nour, a attaqué nos troupes à Baldong, dans le Jabal Marra», a indiqué un communiqué de l’armée, ajoutant sans plus de détails que «nos forces stationnées dans ce secteur ont riposté et repoussé l’attaque».

Le chef du MLS, Abdelwahid Nour vit actuellement à Paris et n’a pas participé aux négociations inter-soudanaises de Juba, au Soudan du Sud.

L’accord de paix a été paraphé le 31 août et doit être signé définitivement le 3 octobre par le Gouvernement et le Front Révolutionnaire du Soudan (FRS), une alliance de cinq groupes armés et quatre mouvements politiques issus du Darfour et des Etats méridionaux du Kordofan-Sud et du Nil Bleu.

L’accord de paix organise le partage du pouvoir, le retour des réfugiés et des déplacés, la sécurité, la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral et le partage des richesses.

Il stipule que les mouvements armés devront à terme, être démantelés et leurs combattants devront rejoindre l’armée régulière, qui sera réorganisée pour que toutes les composantes du peuple y soient représentées.