Deux femmes en lice pour la direction de l’OMC

L’Organisation mondiale du Commerce (OMC) a annoncé jeudi dans un communiqué que la Nigériane, Ngozi Okonjo-Iweala et la sud-coréenne Yoo Myung-hee, sont les deux candidats finalistes postulant pour le poste de directeur général de l’OMC.

«Les Membres de l’OMC ont encore réduit le nombre de candidats qui pourraient accéder au poste de Directeur général» en communiquant « les noms des deux candidats retenus pour la troisième et dernière étape des consultations visant à désigner le successeur de Roberto Azevêdo», précise le communiqué.

« Les deux candidats qui ont obtenu le soutien le plus large et le plus profond des membres et qui devraient par la suite passer au tour final sont Ngozi Okonjo-Iweala du Nigéria et Yoo Myung-hee de la République de Corée», poursuit le document, précisant que «le résultat crée un précédent historique pour l’OMC en ce sens qu’il garantit que le 7ème Directeur général deviendra la première femme à diriger l’organisation».

Okonjo-Iweala, 66 ans, économiste de formation, est la première femme à avoir dirigé les ministères des Finances et des Affaires étrangères au Nigeria. Elle a aussi exercé au sein de la Banque mondiale et de l’OMS. Au Nigeria, elle est réputée incorruptible. Certains de ses compatriotes l’ont surnommé «Okonjo Wahala», qui signifie «Okonjo l’emmerdeuse».

Sa rivale, Myung-hee, 53 ans est la première femme à avoir dirigé le ministère du Commerce en Corée du Sud. Elle a pris en charge en 1995 le dossier OMC au ministère du Commerce puis dirigé les négociations sur des accords de libre-échange, notamment celui liant la Chine à la Corée du Sud. Elle a également servi au sein de l’ambassade sud-coréenne en Chine entre 2007 et 2010.

Les deux femmes ont eu récemment un soutien de taille de la part de l’Union européenne, poids lourd du commerce mondial. Le dernier tour de négociations pour désigner enfin le nouveau directeur aura lieu le 6 novembre.