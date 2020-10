Djibouti : Forum africain des ports du 9 au 10  novembre

Djibouti va abriter du 9 au 10 novembre prochain la deuxième édition du Forum africain des ports (FAP).

Organisé conjointement par TangerMed S.A, Proparco, SSATP, et l’Autorité des ports et des zones franches de Djibouti, cet événement, qui a pour objectif de servir de plateforme d’accompagnement des ports africains dans leur développement, réunira sur place 200 personnes et sera suivi également à travers le monde en mode virtuel par des milliers de participants, selon l’Agence Djiboutienne d’Information (ADI).