ONU : le sénégalais Macky Sall satisfait de la réélection de son pays au Conseil des droits de l’homme

Le président sénégalais, Macky Sall, a affiché sa satisfaction, ce mercredi lors d’un Conseil des ministres, suite à la « brillante réélection » de son pays par l’Assemblée générale des Nations unies comme membre du Conseil des droits de l’homme pour un nouveau mandat.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest a obtenu un score de 188 voix sur 190, soit 99% des votes valablement exprimés, « score le plus élevé » selon le communiqué publié à l’issue du Conseil.

« Cette reconnaissance des Nations unies, confirme le rayonnement international du Sénégal en matière de démocratie, de libertés publiques, de justice, de protection et de respect des droits de l’Homme », a affirmé le chef de l’Etat.

Outre le Sénégal, trois autres pays africains vont siéger au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour les 3 prochaines années, à compter du premier janvier prochain. Il s’agit notamment de la Côte d’Ivoire, du Malawi et du Gabon.

En tout, 15 pays ont été élus mardi 13 octobre par l’Assemblée générale comme membres de ce Conseil. Les autres Etats sont la Chine, le Népal, l’Ouzbékistan, le Pakistan, la Russie, l’Ukraine, la Bolivie, le Cuba, la Bolivie, la France et le Royaume-Uni.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, créé en 2006, est composé de 47 Etats élus directement et individuellement à bulletin secret, répartis entre les groupes régionaux : Etats d’Afrique (13 membres), Etats d’Asie-Pacifique (13), Etats d’Europe orientale (6), Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (8) et Etats d’Europe occidentale et autres Etats (7).

Si cet organe onusien se consacre à la promotion des droits de l’homme au niveau international, il a fait l’objet de critiques, ces dernières années, du fait qu’il dispose en son sein des membres dont le respect des droits humains laisse à désirer.