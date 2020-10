La procureure de la CPI quitte le Soudan confiante

La procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, qui a achevé mardi une visite au Soudan, a quitté ce pays avec des assurances que justice sera rendue aux victimes du conflit au Darfour qui a fait environ 300 000 morts.

« Aujourd’hui, j’ai reçu des assurances du président du Conseil souverain de transition et de ses assistants que justice sera rendue aux victimes et que des comptes seront demandés aux auteurs des crimes au Darfour », a-t-elle déclaré dans un communiqué du gouvernement soudanais dans lequel elle est citée.

Une délégation de la CPI, conduite par la procureure, est arrivée au Soudan samedi 17 octobre, pour une visite officielle, destinée, entre autres, à échanger sur les crimes commis pendant la guerre civile au Darfour, région située à l’ouest du Soudan.

La CPI avait émis des mandats d’arrêt contre l’ex-président soudanais, Omar el-Béchir, en 2009 et 2010 pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l’humanité pour le conflit dans cette région soudanaise. Deux autres responsables, notamment l’ex-gouverneur de l’Etat du Kordofan du Sud, Ahmed Haroun, et l’ancien ministre de la Défense, Abdel Rahim Mohamed Hussein, sont aussi recherchés par la juridiction internationale pour les mêmes motifs.

Bensouda qui a rencontré différents responsables durant son séjour dans le pays, a salué la volonté de ces derniers à coopérer avec la CPI pour que les personnes accusées répondent de leurs actes.

Plusieurs scénarios seraient sur la table concernant cette coopération. Lundi 19 octobre, le ministre soudanais de la Justice, Nasreddine Abdelbari, a indiqué, lors d’une conférence de presse, que « parmi ces scénarios, il y a la remise des personnes mises en cause, la comparution (devant le tribunal), la formation d’un tribunal hybride ou d’un tribunal spécial à la suite de consultations avec les institutions de l’Etat et les familles des victimes ».

La « visite historique » de la CPI « est une preuve de la réforme totale du nouveau Soudan », a tweeté, dimanche, le chef du gouvernement de transition au Soudan.