Mali : Les auteurs des attentas de Bamako condamnés à la peine capitale

La justice malienne a condamné à mort, ce mercredi 28 octobre, les deux accusés des attentats meurtriers commis en 2015 à Bamako, après deux jours d’un procès placé sous haute sécurité.

Le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed, alias « Ibrahim 10 », et son co-accusé malien Sadou Chaka, ont été reconnus coupables par la Cour d’assises anti-terroriste de Bamako, des attentats perpétrés à l’hôtel Radisson Blu et au restaurant La Terrasse. Ils devraient également s’acquitter de 10 millions de francs CFA (environ 15.000 euros) d’amende.

A la barre, Fawaz Ould Ahmed a reconnu être membre d’Al-Mourabitoune, un groupe jihadiste affilié à al-Qaïda. Ayant revendiqué les deux attentats, sans remords, il a expliqué avoir commis l’attaque contre le restaurant La Terrasse pour venger le prophète à la suite de la publication des caricatures par Charlie Hebdo.

«Nous sommes en guerre contre la France et ses alliés», a lancé Ibrahim 10 en demandant pardon aux victimes maliennes, particulièrement musulmanes.

Les attaques du restaurant La Terrasse et de l’hôtel Radisson Blu perpétrées respectivement en avril et en novembre 2015, s’étaient soldées par la mort de 25 personnes et de deux assaillants.

Mais, un des avocats de la défense, Mamadou Diallo, a déclaré, à la sortie de l’audience, qu’ils allaient se pourvoir en Cassation pour «demander l’application de la loi uniforme. Cette loi prévoit la perpétuité, et non la peine de mort». En effet, depuis 1980, il existe un moratoire sur la peine capitale qui n’est plus appliquée au Mali.

Les accusés ont trois jours pour se pourvoir en Cassation, a précisé le président de la Cour. Soulignons qu’un troisième homme, Abdoulbaki Abdramane Maïga, absent lors du procès, a été lui aussi condamné à mort par contumace.