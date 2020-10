Sahara: Le Conseil de sécurité proroge d’une année le mandat de la MINURSO, les États-Unis soutiennent le plan d’autonomie

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a décidé, vendredi, de proroger pour une année le mandat de la MINURSO, en consacrant la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre le conflit autour du Sahara marocain, alors que les États-Unis ont considéré le «plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste ».

Expliquant le vote de la résolution 2548 du Conseil de sécurité, la mission des États-Unis auprès des Nations Unies a affirmé: « Nous considérons le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste ».

Le Conseil de sécurité a aussi désigné à nouveau l’Algérie comme partie principale à ce différend régional, et réaffirmé la consécration du processus des tables-rondes pour “la reprise des concertations entre le prochain Envoyé personnel” et les parties prenantes à ce différend régional, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario.

L’organe onusien a souligné la nécessité de “parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable” à la question du Sahara “qui repose sur le compromis”.

Le Conseil de sécurité “décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2021”, lit-on dans le texte de la résolution 2548 présentée par les Etats-Unis et adoptée par une procédure écrite des quinze membres du Conseil en raison de l’annulation des réunions présentielles au siège de l’ONU due à la découverte de cas de Covid-19.