La police ivoirienne assure que l’opposant Pascal Affi N’guessan est toujours vivant

L’opposant ivoirien Pascal Affi Nguessan n’est pas mort, a assuré la police ivoirienne qui dément une rumeur ayant circulé sur les réseaux sociaux faisant état du décès de cette personnalité après son interpellation par les forces de l’ordre qui lui auraient fait subir des tortures.

«La police Nationale tient à informer l’opinion nationale et internationale que monsieur Pascal Affi N’guessan interpellé dans la nuit du 06 au 07 novembre 2020 dans le cadre d’une enquête pour complot et attentat contre l’autorité de l’Etat, se porte bien et n’a fait l’objet d’aucun acte de tortures », souligne un communiqué diffusé dimanche sur la page Facebook de la Direction Générale de la Police Nationale.

Pour preuve, l’ancien Premier ministre a rassuré sur son état de santé, dans une vidéo où l’opposant était présenté à côté d’un agent des forces de l’ordre. «Aujourd’hui, nous sommes le dimanche 8 novembre 2020, je ne suis pas décédé, je me porte bien», a déclaré Affi N’guessan.

« Les auteurs de (…) fausses informations qui n’ont d’autres objectifs que de semer l’émoi au sein de la population sont passibles de poursuites judiciaires », a prévenu la police.

D’autres leaders de l’opposition ont été l’objet d’arrestations survenues après l’annonce, par l’opposition, de la création d’un Conseil national de transition qui devrait mettre en place un gouvernement de transition. Ces responsables sont accusés de complot contre l’autorité de l’Etat.

Les partis politiques en Côte d’Ivoire s’inquiètent en raison du manque d’informations concernant ces leaders arrêtés. Rappelons que l’opposition qui avait boycotté la présidentielle du 31 octobre a refusé de reconnaître par conséquent les résultats du scrutin qui a été remporté par le président sortant Alassane Ouattara, avec 94,27% des voix, selon la Commission électorale indépendante.