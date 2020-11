Côte d’Ivoire : Ouattara se dit disposé à «un dialogue sincère et constructif» avec l’opposition

Le Conseil constitutionnel en Côte d’Ivoire a officiellement proclamé Alassane Ouattara vainqueur de l’élection présidentielle tenue fin octobre, ce lundi 9 novembre à Abidjan.

« M. Alassane Ouattara est proclamé élu au 1er tour » avec 94,27 % des voix, a déclaré le président du Conseil constitutionnel, qui a précisé n’avoir relevé « aucune irrégularité grave » sur les bureaux où le vote a eu lieu.

Dans un message télévisé à la nation, suite à la validation des résultats par le Conseil constitutionnel, Ouattara qui garde le fauteuil présidentiel pour un troisième mandat, a joué à l’apaisement, alors que les violences postélectorales se poursuivent dans le pays, et a exprimé sa volonté à dialoguer avec l’opposition politique.

« Je suis disponible pour un dialogue sincère et constructif avec l’opposition, dans le respect de l’ordre constitutionnel», a-t-il déclaré, tout en invitant d’emblée son «aîné», l’ancien président Henri Konan Bédié et chef de file de l’opposition, «à une rencontre dans les tous prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance».

«Je serai le Président de tous les Ivoiriens sans exclusion » a également déclaré le chef de l’Etat, tendant toujours la main à l’opposition qui avait boycotté l’élection présidentielle et refusé de connaître les résultats du scrutin.

Alors que la coalition de l’opposition avait créé un Conseil national de transition (CNT), avant même la proclamation des résultats de la présidentielle, Ouattara a demandé de mettre un terme à cette initiative.

Entre temps, des leaders de l’opposition, dont le porte-parole de la coalition, Pascal Affi N’Guessan, ont été arrêtés, accusés de complot contre l’autorité de l’Etat.

Henri Konan Bédié qui est bloqué à son domicile par les forces de l’ordre a appelé à leur libération. «J’exige une nouvelle fois la libération des opposants et la levée du blocus autour des résidences des opposants. Nous appelons les ONG et organisations internationales à dénoncer la dictature qui s’installe en ce moment même en Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré dans une série de tweets, appelant à la poursuite de la mobilisation.