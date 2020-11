Côte d’Ivoire : Ouattara et Bédié se sont rencontrés « pour briser la glace »

Le président ivoirien Alassane Ouattara et l’ex-chef d’Etat Henri Konan Bédié, en froid depuis deux ans suite à l’explosion de la coalition qu’ils formaient, se sont rencontrés ce mercredi 11 novembre à l’hôtel du Golf à Abidjan la capitale.

Leur entretien qui a duré une quarantaine de minutes aurait permis de « briser la glace », selon leurs propos. En effet, les relations entre les deux hommes étaient davantage brouillées après la candidature de Ouattara pour un troisième mandat. Ce dernier a d’ailleurs remporté la présidentielle du 31 octobre dernier dès le premier tour.

« C’était une première rencontre pour briser la glace et rétablir la confiance », a déclaré Ouattara lors du point de presse tenu au sortir de leur entrevue. Soulignons que le dirigeant ivoirien avait invité son « aîné Henri Konan Bédié dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance », le lundi 9 novembre après la confirmation de sa réélection par le Conseil constitutionnel.

« Nous avons pu briser (…) le mur de silence », a renchéri, pour sa part, l’ancien président Bédié. « Nous allons dans les jours et semaines à venir continuer à nous téléphoner et à nous rencontrer pour qu’enfin le pays soit ce qu’il était avant », a-t-il poursuivi.

Soutenant ces déclarations, Ouattara a indiqué que « la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens et nous avons décidé d’œuvrer pour qu’il en soit ainsi ».

L’opposition avait boycotté la présidentielle d’octobre et refusé de reconnaître les résultats du scrutin. Elle avait lancé une campagne de désobéissance civile puis mis en place un Conseil national de transition (CNT) dont Bédié est d’ailleurs le président.

Ces initiatives des adversaires du régime au pouvoir pourraient être abandonnées puisqu’il s’agit d’œuvrer désormais pour la paix. Reste à savoir si les autres leaders de l’opposition, dont certains ont été arrêtés, se rallieront au dialogue entamé par les deux chefs d’Etat.

Qu’à cela ne tienne, Bédié a proposé aux plateformes politiques de l’opposition « de faire le point sur leurs attentes et leur vision de l’avenir » à l’occasion d’une rencontre le vendredi 13 novembre, et ce avant sa nouvelle entrevue avec Ouattara.