Le Maroc chasse le polisario de la zone tampon de Guerguarate

Après plusieurs jours de patience face à des éléments du front séparatiste du polisario qui bloquaient la zone tampon de Guerguarate, reliant le Maroc à la Mauritanie, l’armée marocaine est intervenue tôt vendredi et mis en place un cordon de sécurité pour ouvrir le passage et sécuriser le flux des biens et des personnes.

L’intervention des Forces Armées Royales marocaines a acculé le polisario à incendier les tentes qu’il avait illégalement dressées depuis le 21 octobre dernier et à fuir dans la totale confusion.

« Cette opération non offensive et sans aucune intention belliqueuse se déroule selon des règles d’engagement claires, prescrivant d’éviter tout contact avec des personnes civiles et de ne recourir à l’usage des armes qu’en cas de légitime défense », a expliqué un communiqué des Forces Armées Royales marocaines.

De son côté, le ministère marocain des Affaires étrangères a indiqué que le Maroc avait « décidé d’agir, dans le respect de ses attributions, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale ».

Après s’être astreint à la plus grande retenue face aux provocations des milices du polisario, « le Royaume du Maroc n’a eu d’autre choix que d’assumer ses responsabilités afin de mettre un terme à la situation de blocage générée par ces agissements et restaurer la libre circulation civile et commerciale », a souligné le ministère dans un communiqué.