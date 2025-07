Le président sortant du Cameroun, Paul Biya âgé de 92 ans et qui est au pouvoir depuis 43 ans, a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle d’octobre prochain, dans une «Déclaration de candidature» publiée dimanche sur son compte X.

« Je suis candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 », a déclaré le chef de l’Etat qui entend briguer un huitième septennat, au grand dam de l’opposition.

Après avoir fait savoir qu’assurer la sécurité et le bien-être des Camerounais est la mission sacrée à laquelle il consacre son temps et son énergie, et que les résultats sont «visibles», Biya a estimé que « beaucoup reste cependant à faire » et que les défis « se font plus aigus » compte tenu de l’environnement international de plus en plus contraignant.

« Face à une telle situation, je ne saurais me dérober à la mission qui est la mienne. J’ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des dix Régions de notre pays et de la diaspora », a-t-il déclaré avant d’officialiser sa candidature.

Tout en remerciant ses partisans pour le « soutien massif » dont il bénéficie, le président a affirmé que « ma détermination à vous servir est à la mesure de l’acuité des défis auxquels nous sommes confrontés », ajoutant qu’«ensemble, il n’y a pas de défis que nous ne puissions surmonter».