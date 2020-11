RDC : Les raisons du déménagement du QG de l’armée

L’état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo (RDC) a reçu récemment l’ordre de déménager son QG du Mont-Ngaliema, qui héberge également la résidence du chef de l’Etat, pour s’installer dans un autre site à Kinshasa, la capitale.

Alors que les rumeurs se sont multipliées sur les raisons éventuelles de cette délocalisation, qui intervient dans un contexte où le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur, Joseph Kabila vivent des relations tendues, le porte-parole de l’armée a mis les points sur les « i » ce jeudi en donnant les vrais raisons.

Les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) «s’étonnent que la réforme savamment imaginée pour la professionnalisation de notre outil de défense qui a exigé la construction d’un nouveau quartier général des FARDC, devienne un sujet de controverse», a d’abord fait observer le Général Léon-Richard Kasonga au cours d’une conférence de presse tenue au QG de Mont-Ngaliema.

Il a expliqué que la délocalisation du quartier général de l’Etat-major général du Mont Ngaliema « rentre dans le cadre de la réforme de l’armée et cela découle d’une planification bien ordonnée et conforme à la montée en puissance de l’armée ».

Et de poursuivre, « la vétusté du bâtiment actuel abritant le grand QG des FARDC ainsi que les membres de plus en plus important des cadres militaires à l’Etat-major militent en faveur d’un nouveau QG. C’est même le souhait de la population congolaise qui souhaite voir les FARDC dotées d’un grand QG digne de ce nom ».

D’après le porte-parole, ce projet de déplacement du QG des FARDC remonte à plusieurs années et n’est pas initié par l’actuel président Félix Tshisekedi.

Il a indiqué que le nouveau site qui abritera le nouveau QG de l’armée est déjà désigné, mais ne peut être pour l’instant dévoilé au grand public pour des raisons de secret de défense. Il a promis que les hommes des médias auront l’opportunité de visiter ledit site lorsque les travaux démarreront d’ici décembre 2020.