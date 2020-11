Djibouti soutient l’opération entreprise par le Maroc à Guerguarat

A l’instar d’autres pays arabes et africains, la République de Djibouti a exprimé dimanche son soutien au Maroc dans son initiative de libérer la zone tampon d’El Guerguarat afin d’assurer la circulation des biens et des personnes entre le Royaume et la Mauritanie.

Dans un communiqué, la diplomatie djiboutienne a réitéré la position de Djibouti en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale nationale du Maroc, ainsi que son soutien au processus politique mené sous l’égide exclusive de l’ONU pour la recherche d’une solution politique concernant la question du Sahara marocain.

Devant les tentatives entreprises par des éléments du front séparatiste du Polisario de bloquer le passage de Guergarat, depuis le 21 octobre dernier, «le Royaume du Maroc n’a eu d’autre choix que d’assumer ses responsabilités afin de mettre un terme à la situation de blocage générée par ces agissements et restaurer la libre circulation civile et commerciale», selon le ministère marocain des Affaires étrangères.

Les Forces Armées Royales (FAR) sont intervenues vendredi dernier en mettant en place un cordon de sécurité et rétablissant le flux des biens et des personnes, après avoir obligé les miliciens du Polisario de lever le camp.

Plusieurs pays arabes et africains ont exprimé leur soutien et leur solidarité absolus au Maroc qui n’aurait fait que défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Le Maroc assure avoir agi «dans le respect de ses attributions, en parfaite conformité avec la légalité internationale», pour déloger une soixantaine d’éléments du Polisario qui empêchaient les échanges avec la Mauritanie.

Le calme est revenu à El Guerguarat et le trafic routier a repris depuis samedi 14 novembre.