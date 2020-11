Le G-20 promet une distribution équitable du vaccin anti Covid-19

Les dirigeants du groupe des vingt plus grandes puissances économiques mondiales (G-20) ont promis ce dimanche à l’issue d’un sommet virtuel présidé par Ryad, de n’épargner aucun effort pour « garantir l’accès abordable et équitable» à tous, des vaccins et traitements contre la Covid-19.

Pour ce faire, les membres du G-20 disent, dans leur déclaration finale, avoir « mobilisé des ressources pour répondre aux besoins de financement immédiats dans le domaine de la santé mondiale afin de soutenir la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de tests, de traitements et de vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19 ».

Après l’OMS qui ne cesse d’exhorter la communauté internationale de prendre des mesures qui devraient garantir un accès équitable aux vaccins contre le coronavirus, le G20 adopte le même ton, soucieux particulièrement des pays pauvres dont les économies ont été gravement ravagées par la crise sanitaire occasionnée par la pandémie de Covid-19.

En effet, avant même que les vaccins ne soient mis sur le marché, de nombreux pays dans le monde, notamment des Etats riches, ont passé des commandes de millions de doses pour leur population et mettent déjà sur les rails des campagnes de vaccination à grande échelle.

Les membres du G20 ont promis de « combler les besoins de financement encore existants », sans donner plus de détails.

La pandémie a déjà tué près de 1,4 million de personnes dans le monde, pendant qu’une deuxième vague s’est déclarée dans certains pays européens.