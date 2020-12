Le ministre des relations extérieures de la République dominicaine, Roberto Alvarez, a exprimé la solidarité de son pays avec le Maroc, tout en rejetant les provocations menées à El Guerguarat, à la frontière entre le Royaume et la Mauritanie, par le mouvement séparatiste du polisario soutenu par l’Algérie.

La condamnation du polisario par la République dominicaine est le plus récent d’une longue liste de pays arabes, d’Europe, d’Afrique, d’Amérique Latine et des Caraïbes qui ont tous dénoncé les provocations du mouvement séparatiste et soutenu l’intervention pacifique du Royaume à El Guerguarat, dans le sud du Sahara marocain.

Après avoir patienté pendant plus de vingt jours aux provocations du polisario passage d’El Guerguarat, le Maroc était intervenu le 13 novembre dernier pour chasser les séparatistes soutenus par l’Algérie, et rétablir la libre circulation sur ce poste-frontière entre l’Europe, le Maroc, la Mauritanie et les pays d’Afrique subsaharienne.