La République d’Haïti a ouvert ce lundi, un consulat général à Dakhla, deux jours après avoir l’inauguration samedi 12 décembre, de sa nouvelle ambassade à Rabat, par le ministre haïtien des Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph et son homologue marocain, Nasser Bourita.

“A travers ces deux décisions (l’ouverture de l’ambassade et du consulat, ndlr), la République d’Haïti scelle son engagement, non seulement de se rapprocher politiquement et diplomatiquement du Royaume du Maroc, mais aussi et surtout d’appuyer ses efforts visant la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale”, a souligné le chef de la diplomatie haïtienne, Claude Joseph dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie inaugurale de l’ambassade d’Haïti à Rabat.

“En dépit de l’inexistence jusqu’à présent d’un cadre formel ou institutionnel des relations bilatérales, la République d’Haïti et le Royaume du Maroc ont su s’entendre et converger leurs vues notamment au sein des organisations internationales comme les Nations-unies”, s’est-t-il réjouit.

Par ailleurs, l’Ambassadeur d’Haïti au Canada, Weibert Arthus et le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita ont présidé ce lundi la et La cérémonie d’inauguration du consulat de Haïti à Dakhla, la 8ème représentation diplomatique du genre à voir le jour dans cette ville du Sahara marocain depuis décembre 2019.

Ce pays des Caraïbes est, ainsi, le premier pays non-arabe et non-africain à ouvrir un Consulat au Sahara marocain.

Pour rappel le jour même, le Royaume de Barheïn a lui aussi inauguré son consulat général dans la ville le Laâyoune qui abrite déjà les consulats de l’Union des Comores, du Gabon, de la République Centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la Côte d’Ivoire, de l’Eswatini, de la Zambie et des Emirats arabes unis.

Lors de l’inauguration de l’ambassade de Haïti à Rabat, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a en effet annoncé que d’ici peu les deux villes du Sahara marocain compteront 20 représentations diplomatiques, avec l’ouverture attendue des consulats des Etats-Unis et de la Jordanie.