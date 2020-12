Les travaux d’une Conférence de deux jours, des gouverneurs en République démocratique du Congo (RDC) débuteront ce lundi 28 décembre à Kinshasa sous la direction du président, Félix Tshisekedi.

L’ensemble des gouverneurs des 26 provinces du pays avaient été invités, il y a une semaine, par le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, à prendre part à ce grand rendez-vous organisé sous le thème : «la gouvernance des provinces dans l’environnement démocratique actuel: défis et opportunités». Sont également conviés les présidents des assemblées provinciales et trois experts par province.

Cette conférence est la deuxième du genre à être organisée sous le mandat de Tshisekedi. Elle intervient dans un contexte de tension politique caractérisé par la rupture de la coalition au pouvoir, que l’actuel président formait avec son prédécesseur, Joseph Kabila, la déchéance de la présidente de l’Assemblée nationale, une fidèle de Kabila, et le choix de certains gouverneurs de divorcer avec l’ancien président pour s’aligner derrière Tshisekedi.

La coalition Front commun pour le Congo (FCC), dirigée par Joseph Kabila, a d’ailleurs mis en place une cellule de crise qui va procéder à des consultations en interne, auprès des élus nationaux et des chefs de regroupements politiques, à l’issue desquelles l’ancien chef d’Etat s’adressera à ses partisans pour leurs dicter ses nouvelles orientations.